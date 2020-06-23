Рим, , 20:36 — REGNUM За прошедшие сутки зафиксировано 18 погибших от последствий заболевания COVID-19 в Италии. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты страны.

Данный показатель стал самым низким в стране с конца февраля. Больше всего погибших от последствий заражения коронавирусом за сутки в Италии зарегистрировано в конце марта, тогда количество летальных исходов составило 969.

За сутки в Италии выявлено 122 случая заражения коронавирусом. Из них 62 случая были подтверждены в регионе Ломбардия на севере страны, который стал эпицентром вспышки инфекции. В восьми из 20 регионов страны за сутки не зафиксировано ни одного случая заражения SARS-CoV-2.

Общее количество летальных исходов среди пациентов с выявленным заражением коронавирусом в Италии достигло 34 675.

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