Екатеринбург, , 21:04 — REGNUM Уже 451 179 человек обследовали на вирус SARS-CoV-2 в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

С начала пандемии в области провели 484 822 исследования проб на коронавирус, взятых у 451 179 обследуемых (больше 10% населения Свердловской области).

За минувшие сутки в регионе обследовали 6845 человек, для чего исследованы 7485 проб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждили 11 311 случаев заражения коронавирусом.