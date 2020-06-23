Москва, , 20:22 — REGNUM В Москве на время парада Победы будет изменена работа шести станций метрополитена. Об этом сообщает 23 июня пресс-служба подземки в Twitter.

Согласно сообщению, 24 июня с 5:30 утра и до окончания парада шесть станций метро будут работать только на вход и пересадку пассажиров. Все они расположены в самом центре столицы. Это «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на три дня закроют четыре станции Сокольнической линии метро.