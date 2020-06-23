Оренбург, , 20:22 — REGNUM В Оренбургской области завели уголовное дело по факту несвоевременного оказания медицинской помощи 21-летнему мужчине с пороком сердца. Такое поручение дал глава регионального управления СКР Вячеслав Зудерман, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом к такому шагу стали публикации СМИ. Как сообщало ИА REGNUM, к молодому жителю села Екатериновка Тюльганского района вызвали скорую помощь после того, как ему стало плохо с сердцем. Но медики приехали через несколько часов. Спасти человека не удалось.

В рамках возбуждённого дела будут исследованы обстоятельства оказания умершему медицинской помощи. Сейчас изымают меддокументацию.

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