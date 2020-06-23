Москва, , 20:14 — REGNUM Меры, предложенные президентом, обусловлены тремя факторами. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Николай Евдокимов, комментируя обращение президента России Владимира Путина 23 июня.

Во-первых, государство осознаёт, что главная причина недовольства людей — низкий уровень жизни. Поэтому уже несколько месяцев власть инициирует пусть и бессистемные, но достаточно регулярные социальные инициативы. Это попытка восстановить прежний или создать новый негласный социальный договор с обществом, в основе которого лежит лояльность в обмен на относительно высокий уровень жизни.

Во-вторых, у правительства есть понимание, что движение вперёд может быть основано только на использовании новых технологий, внедрении инноваций. Отсюда меры поддержки IT-сферы.

Николай Евдокимов Наконец, в третьих, нужно учитывать политическую и социально-экономическую конъюнктуру, а именно приближающуюся дату голосования за поправки к Конституции и социально-экономический кризис, спровоцированный COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 июня президент России Владимир Путин снова выступил с телеобращением к гражданам России, в котором подвёл итоги трёх месяцев жизни страны в новой реальности, связанной с распространением коронавируса.

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