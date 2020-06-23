Тюмень, , 19:59 — REGNUM В Тюменской области в День молодежи 27 июня будет запрещена розничная продажа алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации Тюмени.

Предприятия или индивидуальные предприниматели, а также продавцы, допустившие нарушение запрета, будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Отмечается, что запрет не распространяется на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания.

Напомним, в Тюменской области разрешена работа летних кафе и торговля продукцией предприятий общественного питания навынос.