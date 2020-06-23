Киев, , 19:50 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский лично провёл «тайную операцию» среди водителей-дальнобойщиков и пришёл к выводу, что они «засранцы».

Об этом украинский президент рассказал 23 июня в обращении, которое показал телеканал «112 Украина».

По словам Зеленского, он тайно зарегистрировался в группе водителей-дальнобойщиков в Viber, где они делятся способами незамеченно проезжать с превышающим нормативы грузом, чтобы не попасться правоохранителям.

«Там дальнобойщики, водители, которые везут перегруженные машины, они друг другу говорят: «По Коблево едем, там свободно, там только полицейские», «На Умань не едем, там уже все серьезно». Развеселили вы меня, развеселили вы всех. Хотел бы я вам сказать, что вы, парни, засранцы, мы тут хотим что-то хорошее сделать для страны, помогать вы не можете, не способны, так хоть чуть-чуть не мешайте», — сказал Зеленский в телеэфире.

Кроме того, он пообещал, что «все равно все чаты мы найдем, и вас тоже найдем, и будет больно».

О реакции украинских водителей-дальнобойщиков не сообщается.

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