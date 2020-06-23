Москва, , 19:46 — REGNUM Указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет подписал 23 июня президент России Владимир Путин.

Согласно указу, семьи с детьми возрастом от рождения и до 16 лет получат единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого ребёнка. Предполагается, что этой мерой поддержки смогут воспользоваться семьи, в которых воспитываются 28 млн детей.

Отмечается, что для тех, кто уже обращался за такой выплатой за июнь, выплата за июль будет произведена автоматически, родителям не надо будет вновь подавать заявление и собирать документы.

Ранее ИА REGNUM сообщало об объявлении президентом Путиным второй выплаты на детей до 16 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин объявил о повторной выплате 10 тыс. рублей на детей