Оренбург, , 19:44 — REGNUM В Оренбургской области прокуратура начала проверку по факту смерти 21-летнего жителя, страдавшего пороком сердца и не получившего своевременной медицинской помощи. Поручение провести её дал и. о. регионального прокурора Алексей Волков, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокурору Тюльганского района предстоит установить обстоятельства гибели гражданина. Также надзорное ведомство оценит работу органов системы здравоохранения и примет посильные меры для недопущения аналогичных случаев в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, молодой человек умер на днях. Ему стало плохо с сердцем, но скорая помощь приехала лишь спустя несколько часов.

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