Мадрид, , 19:30 — REGNUM Открытие ночных клубов на островах Ибица, Мальорка, Менорка может не состояться вплоть до Нового года из-за пандемии, пишет 23 июня The Sun.

И даже такой срок не является предельным: возможно, ночные клубы на островах будут закрыты, пока не изобретут вакцину. Такое решение принято испанским министерством туризма.

Напомним, в Испании количество выявленных случаев COVID-19 достигло 293 584, летальных исходов — 28 752, излечившихся — 196 958.

Летальность составляет 9,79%. Страна находится на шестом месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Добавим, что испанские острова открылись для иностранных туристов с 21 июня.

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