Нижний Новгород, , 19:24 — REGNUM В нижегородском марше Победы, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 700 военнослужащих соединений и воинских частей гвардейской танковой армии Западного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Также будут представлены 75 единиц современной военной техники, в частности, бронеавтомобили «Тайфун», «Рысь», боевые машины пехоты БМП-2, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», бронетранспортеры БТР-82АМ, БТР-80, танки Т-72Б3, минометный комплекс «Сани», самоходная гаубица «Мста-С», разведывательные химические машины РХМ-4 и РХМ-6.

Транслировать мероприятие будут местные телеканалы и крупные интернет-порталы. Так, трансляция торжественного прохождения войск будет вестись на каналах ННТВ, «Время-Н» и «Волга». Кроме того, трансляцию можно будет посмотреть на интернет-порталах NN.ru и «Нижний Новгород 24».

По словам губернатора Глеба Никитина, трансляция начнётся сразу после завершения Парада Победы в Москве в интервале с 11:05 до 11:20. Полная версия марша Победы будет демонстрироваться в 19.00 в эфире «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Никитин объяснил необходимость проведения марша Победы тем, что это символ, дань памяти, ритуал. Такие мероприятия очень важны для внутреннего ощущения, для самоуважения, для памяти, чтобы не быть «Иванами, не помнящими родства». Он уточнял, что на мероприятии не будет никаких гостей и чиновников.