Москва, , 19:21 — REGNUM Эпидемия COVID-19 ещё не закончилась, эту заразу предстоит «дожать», заявил президент России Владимир Путин 23 июня в ходе своего обращения к согражданам.

Владимир Путин «Эпидемия ещё не закончилась. Нам ещё предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь берёт своё, входит в привычное русло, в нормальный ритм», — сказал президент России, обращаясь к гражданам страны.

Путин отметил, что у всех на сегодняшний день накопилось множество задач и забот, которые предстоит решать в ближайшее время на работе и дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению президента России Путина, страна решит все проблемы и наверстает всё, что было упущено в связи с возникшим кризисом.

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