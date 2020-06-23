Лондон, , 19:19 — REGNUM Брифинги на тему ситуации с коронавирусом, которые проводились британским правительством каждый день, теперь будет созываться только в экстренных случаях, сообщили 23 июня в пресс-службе ведомства.

Информацию, касающуюся ситуации с пандемией, британские власти будут публиковать ежедневно на сайте, но не по выходным.

Такое решение принято из-за улучшения эпидемиологической обстановки в стране. Последний брифинг британский премьер-министр Борис Джонсон проводит сегодня, 23 июня.

Напомним, в Великобритании количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 306 210, количество летальных исходов — 42 927, излечившихся среди пациентов с COVID-19 в стране на данный момент 857.

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