Рим, , 19:12 — REGNUM

По данным на вечер вторника, 23 июня, в Италии умерли 34 675 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 18 (днём ранее — на 23), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 184 585 человек, за день этот показатель увеличился на 1159 (днем ранее — на 533).

Число подтвержденных носителей выросло на 122 (днем ранее — на 221). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 238 833. В настоящее время заражены 19 573 человека — на 1064 меньше, чем днем ранее.