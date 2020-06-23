Москва, , 19:11 — REGNUM Новая инициатива, о которой заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения, не должна вызывать агрессии у людей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам малого бизнеса, президент Ассоциации развития бизнеса Сергей Гузев.

«Новость в целом позитивная. Во-первых, это будет дифференцированная система, и доходы свыше 5 млн рублей будут облагаться налогом на добавленную стоимость для физических лиц. Во-вторых, деньги будут целевым образом направляться на лечение детей, на развитие инфраструктуры, связанной с лечением, и так далее. В целом, это отлично. Мне кажется, что не должно вызывать это агрессии у людей, потому что налог нацелен только на определённый уровень дохода», — сказал Гузев.

По его словам, «это некая модель налога на роскошь — то, о чём говорят, начинает реализовываться».