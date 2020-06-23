Тамбов, , 19:11 — REGNUM В Тамбове 24 июня в 10 часов утра пройдет парад, который можно будет посмотреть по телевизору и онлайн, а также несколько акций, посвященных Великой Победе, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Победа! 1945

Военные парады, торжественные прохождения войск и салюты в честь Победы в Великой Отечественной войне пройдут в России 24 июня. В этот день на Тамбовщине состоится ряд мероприятий и акций.

Праздник начнётся в 10 утра на площади Ленина областного центра с торжественного прохождения войск территориального гарнизона и УМВД в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«В торжественном прохождении примут участие триста военнослужащих. В этом году из-за ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции, торжественное прохождение состоится без приглашенных зрителей. В нем также не будут участвовать представители Юнармии и кадетских корпусов», — рассказал начальник управления региональной безопасности области Александр Ефименко.

Прямая трансляция тамбовского парада будет организована в эфире телеканала «Новый век» (21 кнопка), а также в интернете. В частности, интернет-трансляция пройдет на официальных сайтах администрации Тамбовской области и администрации города Тамбова, в губернаторской группе «За Никитина» социальной сети «Фейсбук».

По всей стране в этот день пройдёт много разных федеральных акций, в которых Тамбовская область примет активное участие. В 12 часов дня в течение минуты будет слышна «Весть Победы»: загудят фабрики, заводы, машины и поезда, зазвонят церковные колокола. Уже согласовано участие в акции с кондитерской фабрикой «ТАКФ», Российскими железными дорогами. Также в одно время зазвучат колокола всех храмов Тамбовщины. К акции «Весть Победы» могут присоединиться и автолюбители, посигналив ровно в 12 часов.

Будет возможность принять участие в акции «Голубь мира». На площади Музыки будет организована инсталляция, на которую планируется размещать собранные собственноручно фигурки голубя. Присоединиться к акции можно и дома. Для этого необходимо сфотографировав фигурку голубя и опубликовать в социальных сетях с хештегом #голубьмира.

Кроме того, тамбовчане, не выходя из дома, смогут принять участие в акции «Парад Победителей». Можно исполнить песню военных лет, прочитать стихотворение, записать это на видео и выложить в социальные сети с хештегом #парадпобедителей. Также все желающие тамбовчане с детьми, уличные художники, волонтёры присоединятся к акции «Я рисую мелом» и украсят улицы и парки городов и районов, выложив фото своих творений в соцсети с хештегами #Ярисуюмелом #24июня и общими хештегами дня #парадпобедителей #радостьпобеды#год2020 #годпамятииславы.