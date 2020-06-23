Москва, 23 июня 2020, 19:06 — REGNUM Россия проводит наиболее интенсивное тестирование на коронавирус, сообщил 23 июня президент страны Владимир Путин в своём обращении к согражданам.
Говоря о постоянном увеличении количества тестирований в стране, Путин отметил:
По его словам, всего в стране проведено более 17 млн тестирований на COVID-19.
Президент пояснил, что, благодаря такому масштабному тестированию в стране есть возможность выявлять COVID-19 на ранних стадиях, пусть даже при бессимптомном течении.
Это позволяет разрывать цепочку передачи инфекции и таким образом «сберегать жизни наших людей».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская система здравоохранения, отметил Путин, выдержала нагрузку пандемии коронавируса, показав, что способна справляться с экстремальными ситуациями.
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