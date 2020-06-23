Москва, , 19:07 — REGNUM Пробки в Москве вечером 23 июня достигли девяти баллов. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным на 18:55, особенно сильно затруднено движение по Садовому и Третьему транспортному кольцу. Также серьезные пробки фиксируются на участках МКАД, ряде центральных улиц по направлению из Москвы, проспекте Мира, шоссе Этузиастов, Ленинском, Ленинградском и Волоколамском проспектах.

Сервис прогнозирует снижение загруженности дорог до пяти баллов в течение двух часов.

Ранее москвичей предупредили о возможных затруднениях, которые с приготовлениями к параду победы, в том числе с прибытием иностранных гостей.

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