Лондон, , 19:00 — REGNUM Количество умерших от COVID-19 в Британии за последние сутки выросло на 171 человека, вплотную подойдя к отметке в 43 тыс. человек, сообщает 23 июня минздрав страны.

На данный момент зарегистрировано 42 927 летальных исходов.

За тот же период выявлено 874 новых случая заражения коронавирусом, а общее их количество равно 306 210.

Как сообщало ИА REGNUM, Британия вместе с США, Италией, Испанией и Францией входит в первую пятёрку стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

В мире, по данным ВОЗ, выявлено свыше 8,8 млн случаев заражения, более 465 тыс. человек умерли от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: мы всё наверстаем и преодолеем любые трудности