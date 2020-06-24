24 июня 2020 | Время чтения 5 мин

Великая Отечественная война — это и героизм бойцов, вступивших в смертельную схватку с сильным и коварным врагом, и подвиг тружеников, ковавших Победу в тылу. Аудиоверсия проекта ИА REGNUM «Война: регионы 1941−1945 гг», в котором рассказывается о подвиге и вкладе жителей каждого региона.

Радио REGNUM, , 02:20 — REGNUM Великая Отечественная война — это и героизм бойцов, вступивших в смертельную схватку с сильным и коварным врагом, и подвиг тружеников, ковавших Победу в тылу. К тяжёлому, изнурительному труду привлекались женщины, дети и старики, заменившие ушедших на фронт мужей, сыновей, отцов. «Всё для фронта! Всё для Победы!» — в годы военного лихолетья это были не просто слова, это была сама жизнь, объединившая многонациональный советский народ.

Это наша война. Это наша Победа Иван Шилов © ИА REGNUM

Каждый регион, каждый город, каждая деревня помнят своих героев-победителей — бойцов Красной армии, тружеников тыла, детей войны. Для увековечивания памяти народа-победителя ИА REGNUM реализует проект «Война: регионы 1941−1945 гг», в котором рассказывается о подвиге и вкладе жителей каждого региона. Предлагаем читателям ИА REGNUM аудиоверсию проекта.

Дальневосточный федеральный округ

Амурская область 1941−1945 гг.

Бурятия 1941−1945 гг.

Еврейская автономная область 1941−1945 гг.

Забайкальский край 1941−1945 гг.

Камчатский край 1941−1945 гг.

Магаданская область 1941−1945 гг.

Приморский край 1941−1945 гг.

Сахалинская область 1941−1945 гг.

Хабаровский край 1941−1945 гг.

Чукотский автономный округ 1941−1945 гг.

Якутия 1941−1945 гг.

Приволжский федеральный округ

Башкирия 1941−1945 гг.

Кировская область 1941−1945 гг.

Марий Эл 1941−1945 гг.

Мордовия 1941−1945 гг.

Нижегородская область 1941−1945 гг.

Оренбургская область 1941−1945 гг.

Пензенская область 1941−1945 гг.

Пермский край 1941−1945 гг.

Самарская область 1941−1945 гг.

Саратовская область 1941−1945 гг.

Татария 1941−1945 гг.

Удмуртия 1941−1945 гг.

Ульяновская область 1941−1945 гг.

Чувашия 1941−1945 гг.

Северо-Западный федеральный округ

Архангельская область 1941−1945 гг.

Вологодская область 1941−1945 гг.

Калининградская область 1941−1945 гг.

Карелия 1941−1945 гг.

Коми 1941−1945 гг.

Санкт-Петербург (Ленинград 1941−1945 гг.)

Ленинградская область 1941−1945 гг.

Мурманская область 1941−1945 гг.

Ненецкий автономный округ 1941−1945 гг.

Новгородская область 1941−1945 гг.

Псковская область 1941−1945 гг.

Северо-Кавказский федеральный округ

Дагестан 1941−1945 гг.

Ингушетия 1941−1945 гг.

Кабардино-Балкария 1941−1945 гг.

Карачаево-Черкесия 1941−1945 гг.

Северная Осетия 1941−1945 гг.

Ставропольский край 1941−1945 гг.

Чечня 1941−1945 гг.

Сибирский федеральный округ

Алтай 1941−1945 гг.

Алтайский край 1941−1945 гг.

Иркутская область 1941−1945 гг.

Кемеровская область 1941−1945 гг.

Красноярский край 1941−1945 гг.

Новосибирская область 1941−1945 гг.

Омская область 1941−1945 гг.

Томская область 1941−1945 гг.

Тува 1941−1945 гг.

Хакасия 1941−1945 гг.

Уральский федеральный округ

Курганская область 1941−1945 гг.

Свердловская область 1941−1945 гг.

Тюменская область 1941−1945 гг.

Челябинская область 1941−1945 гг.

Югра 1941−1945 гг.

Ямало-Ненецкий автономный округ

Центральный федеральный округ

Белгородская область 1941−1945 гг.

Брянская область 1941−1945 гг.

Владимирская область 1941−1945 гг.

Воронежская область 1941−1945 гг.

Ивановская область 1941−1945 гг.

Калужская область 1941−1945 гг.

Костромская область 1941−1945 гг.

Курская область 1941−1945 гг.

Липецкая область 1941−1945 гг.

Москва 1941−1945 гг.

Московская область 1941−1945 гг.

Орловская область 1941−1945 гг.

Рязанская область 1941−1945 гг.

Смоленская область 1941−1945 гг.

Тамбовская область 1941−1945 гг.

Тверская область 1941−1945 гг.

Тульская область 1941−1945 гг.

Ярославская область 1941−1945 гг.

Южный федеральный округ

Адыгея 1941−1945 гг.

Астраханская область 1941−1945 гг.

Волгоградская область 1941−1945 гг.

Калмыкия 1941−1945 гг.

Краснодарский край 1941−1945 гг.

Крым 1941−1945 гг.

Ростовская область 1941−1945 гг.

Севастополь 1941−1945 гг.