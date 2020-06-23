Пекин, , 18:56 — REGNUM В связи с Международным днем борьбы с наркотиками и их незаконным оборотом, который отмечается 26 июня, в Китае в видеоформате прошла конференция. На ней министр общественной безопасности, глава Государственного комитета по контролю за оборотом наркотиков Чжао Кэчжи довел до участников указания председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает 23 июня Синьхуа.

Партийно-государственный лидер страны подчеркнул, что проблема наркотиков имеет внешнее и внутреннее происхождение. С распространением наркотиков тесно связана организованная преступность, которая создает угрозы социальной стабильности, жизни и здоровью граждан. В связи с этим он призвал к новым результатам в «народной войне, которую Китай ведет против распространения наркотиков». Парткомам и правительствам регионов поставлена задача укрепить систему управления и наладить тесное международное сотрудничество.

Конференция была посвящена награждению сотни организаций и сотни общественных деятелей, работающих в сфере противодействия употреблению и распространению наркотиков.