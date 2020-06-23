Тюмень, , 18:46 — REGNUM В Тюмени во время голосования по поправкам в Конституцию РФ с 25 июня по 1 пройдёт фестиваль «Время Побед». Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В рамках фестиваля состоится викторина, победители которой станут обладателями бытовой техники, квартир или автомобилей «Лада Гранта». Для участия в викторине нужно правильно ответить на вопросы по истории Тюмени и Тюменской области, их роли в Великой Отечественной войне, а также затронут знание Конституции России.

Викторина пройдёт на 80 площадках фестиваля в Тюмени. Для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания предусмотрено участие по телефону 8 800 234 22 22.

В рамках фестиваля тюменские производители продовольственной продукции проведут ярмарки 27, 28 июня и 1 июля.