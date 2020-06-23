Москва, , 18:38 — REGNUM Уже неделя прошла с 16 июня, когда в Москве официально разрешен плановый прием в стоматологических клиниках. При этом, как заявила 23 июня ИА REGNUM руководитель сети стоматологических клиник «Все Свои!» Елена Соломатина, нельзя сказать, что он претерпел какие-то значительные изменения: «Врачи-стоматологи и раньше пользовались индивидуальными средствами защиты (шапочки, маски, одноразовые перчатки), после каждого пациента инструменты дезинфицировались и стерилизовались, кабинет в перерывах кварцевался для уничтожения возбудителей заболеваний (не только коронавируса)».

Она обратила внимание, что до сих пор посетителям стоматологических клиник обязательно приходить на прием в масках и перчатках, которые снимаются в кресле.

«Широкое распространение в последнее время получили онлайн-консультации, которые во многих случаях действительно помогают пациентам. Если необходима врачебная помощь, человеку подскажут, куда и к какому специалисту можно обратиться», — отметила Соломатина.

По ее словам, многих интересует вопрос — будет ли подниматься цена на оказание стоматологической помощи. Она уверена, что большинство руководителей клиник не планируют увеличивать стоимость манипуляций, несмотря на рост цен на инструментарий, материалы, расходники (вата, марля). Однако рост цен на стоматологические услуги возможен ближе к концу года, уточнила Соломатина.

Она также добавила, что порядка 10%-15% клиник планируют закрытие в ближайшее время из-за отсутствия прибыли и невозможности выплаты арендной платы за помещения и стоматологические кабинеты.