Магнитогорск, Челябинская область, , 18:37 — REGNUM В Челябинской области окончено расследование уголовного дела против 28-летнего жителя Нагайбакского района. Ему вменяют применение насилия против сотрудника полиции, сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, 30 ноября 2019 года он управлял автомобилем, будучи пьяным. В Магнитогорске в районе улицы Вознесенской его заметили сотрудники ГИБДД. На требование остановиться гражданин не отреагировал, а затем наехал на пытавшегося остановить его сотрудника и проехал по нему колёсами.

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В СКР отмечают, что по делу собраны необходимые доказательства. Скоро судьбу обвиняемого решит суд.