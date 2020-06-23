Москва, , 18:39 — REGNUM В Новой Москве в районе посёлка Батыбино автомобиль врезался в остановку общественного транспорта и перевернулся. Водитель погиб. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба Госавтоинспекции столицы в Twitter.

Авария произошла во вторник в 17:30 на Бетонном кольце (трасса А-107) около посёлка Батыбино. «Водитель автомобиля «Лада» совершил наезд на бетонное основание остановочного павильона, после чего произошло опрокидывание транспортного средства. В результате происшествия водитель «Лады» скончался», — говорится в сообщении.

Уточняется, что кроме водителя никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. Обстоятельства аварии устанавливаются.