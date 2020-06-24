Москва, , 09:06 — REGNUM Стоит ли России беречь свои духовные ценности или достаточно, «войдя в семью цивилизованных народов», пользоваться заемными чужими? За и против «духовных скреп» не раз сражались публицисты, по-разному видевшие будущее России. О том, почему держаться своих корней жизненно необходимо, и роли Русской Православной церкви в российском будущем рассказывают протоиерей Игорь Пашменов и автор ИА REGNUM, директор Фонда поддержки христианских церквей «Международный фонд христианская солидарность» Дмитрий Пахомов.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Россия на протяжении своей истории не раз получала жестокие уроки, когда ослабевало государство, а население страны подвергалось жестоким бедствиям, от которых некому было защитить. Вывод из таких уроков может быть лишь один: чтобы не страдали и не гибли граждане страны, необходимо всецело заботиться об укреплении государства, о том, чтобы сделать его лучше и, что крайне немаловажно, сделать его праведнее.

Именно в этом и состоит роль РПЦ, которая, как крупнейшая из традиционных для России конфессий, должна стоять на страже духовной составляющей народной жизни. Важным аспектом является здесь и то, что у РПЦ накоплен огромный опыт мирного сосуществования в рамках одного государства с другими конфессиями, что в нынешнюю эпоху становится особенно важным фактором, одним из столпов государственной стабильности.

Читайте подробности в статье Игоря Пашменова и Дмитрия Пахомова «России нужны свои духовные ценности».