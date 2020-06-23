Тюмень, , 18:20 — REGNUM В Тюмени разрешены теплоходные прогулки по Туре. Об этом сообщает пресс-служба Тюменской судоходной компании.

В официальном заявлении говорится, что все суда прошли проверку в речном регистре России и транспортной прокуратуре. Экскурсии будут проводиться с ограниченным количеством пассажиров на борту, с измерением температуры тела на входе, а также с соблюдением санитарных правил.

Отмечается. что речные прогулки возобновляются по графику — ежедневно с 11:00 до 21:00.