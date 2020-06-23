Задонск, Липецкая область, , 18:18 — REGNUM В Задонском районе Липецкой области принудительно госпитализировали мужчину с подтверждённым заражением коронавирусом, который разгуливал по общественным местам. Об этом ИА REGNUM 23 июня сообщили в пресс-службе Задонского районного суда.

У мужчины был выявлен положительный тест на коронавирус, и ему в Задонской ЦРБ выдали направление на госпитализацию в госпиталь областного центра. От официально отказаося от госпитализации, а затем, как выяснилось, начал нарушать постановление о самоизоляции и регулярно посещать общественные места.

Госпитализировать нарушителя пришлось через суд. Судебное решение будет исполнять ОМВД России по Задонскому району.

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