Москва, , 18:17 — REGNUM Благодарность всем медработникам, борющимся с коронавирусной инфекцией, выразил президент России Владимир Путин 23 июня в ходе своего обращения к согражданам.

Президент России назвал медиков «душой и опорой» российского здравоохранения и отметил, что им пришлось особенно нелегко в условиях угрозы эпидемии.

Путин отметил, что обеспечение медиков поддержкой, в том числе материальной, является святой обязанностью государства и заявил, что выплаты медикам, работающим с пациентами, у которых выявлено заражение коронавирусом, будут продлены на июль и август.

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