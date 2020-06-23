Магнитогорск, Челябинская область, , 18:15 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области трое граждан осуждены за совершение разбоя. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Преступление было совершено в в июле 2018 года, когда горожане праздновали день города. Троица напала на группу несовершеннолетних, причинила им опасные для здоровья телесные повреждения и затем похитила их имущество.

Разбойников быстро поймали. Они отрицали вину. Тем не менее двое осуждены к 2,5 годам в колонии общего режима, а третий — к пяти годам строгого. Также с них взыскано 27 500 рублей в качестве компенсации морального и материального вреда.

Осуждённые подали апелляции. Но областной суд оставил приговор без изменения.