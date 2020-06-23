Бишкек, 23 июня 2020, 18:08 — REGNUM Главный санитарный врач столицы Киргизии Кубан Кундашев оштрафовал премьер-министра Кубатбека Боронова и экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева за несоблюдение санитарных требований во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Бишкека.
Также штрафные санкции применят в отношении министров и сотрудников секретариата и аппарата правительства республики, принимавших участие в скандальной групповой фотосессии.
Как отмечают в столичном муниципалитете, каждый из них заплатит штраф в размере 5 тысяч сомов (4,6 тысячи рублей).
Читайте также: Скандал в Киргизии: премьер и группа чиновников нарушили санитарные правила