Бишкек, , 18:08 — REGNUM Главный санитарный врач столицы Киргизии Кубан Кундашев оштрафовал премьер-министра Кубатбека Боронова и экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева за несоблюдение санитарных требований во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Бишкека.

Также штрафные санкции применят в отношении министров и сотрудников секретариата и аппарата правительства республики, принимавших участие в скандальной групповой фотосессии.

Как отмечают в столичном муниципалитете, каждый из них заплатит штраф в размере 5 тысяч сомов (4,6 тысячи рублей).

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