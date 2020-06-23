Вологда, , 18:08 — REGNUM С 23 июня в Вологодской области снимут ряд ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил глава региона Олег Кувшинников.

Губернатор сообщил, что с завтрашнего дня в регионе открываются летние веранды кафе и ресторанов, возобновляются тренировки в профессиональном спорте. Речь идет только о занятиях на открытом воздухе. В поликлиниках начнут делать прививки по эпидемиологическим показаниям. Вологжане в возрасте 65+ смогут, при соблюдении мер безопасности, выходить на прогулки в парки и скверы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине зарегистрированы 1466 подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, из них 21 — за минувшие сутки. Больше всего зараженных — в областном центре (538), на втором месте — Череповец (313).