Душанбе, , 18:07 — REGNUM В согдийскую областную больницу госпитализированы 30 граждан Таджикистана с подтверждённым коронавирусом — все они накануне были возвращены из Узбекистана и Казахстана, сообщает сегодня, 23 июня, «Азия-Плюс» со ссылкой на собственный источник.

У всех пациентов симптомы COVID-19 отсутствуют, самочувствие охарактеризовали как «нормальное», однако тесты показали положительный результат.

«Это молодые люди в возрасте 30−36 лет», — добавил источник.

Как отметил источник издания, до этого согдийская больница готовилась вернуться к обычному режиму работы — в реанимации оставался только один пациент с подтверждённым коронавирусом.

В контакте с гражданами, у которых был выявлен коронавирус, находились 620 человек: «Некоторым из них — где-то 100−200 человек — уже провели тестирование, и среди них были выявлены эти 30 человек». Все вернувшиеся таджикистанцы находятся в карантинных зонах.

Напомним, в Таджикистан 20 июня были возвращены 533 гражданина страны из Казахстана, где они из-за закрытия границ застряли на пограничном пункте пропуска «Жибек Жолы» Также более 100 человек вернулись из Узбекистана через погранпункт «Фотехобод».