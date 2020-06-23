23 июня 2020 | Время чтения 1 мин

Кубинка, Московская область, , 18:19 — REGNUM В Подмосковной Кубинке 22 июня 2020 состоялось официальное открытие собора Воскресения Христова или главного храма Вооруженных сил России. На церемонии открытия присутствовали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Главный храм Вооруженных сил России в парке «Патриот» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Памятник Матерям победителей Дарья Антонова © ИА REGNUM

Главный храм Вооруженных сил России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Храм построен в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, поэтому и само строение очень символично. Так, высота звонницы составляет 75 метров, диаметр барабана главного купола — 19 м 45 см, а высота малого купола составила 14,18 метров (1418 дней длилась Великая Отечественная война). Храм окрашен в зелёную цветовую гамму и спроектирован в монументальном русском стиле. Кроме того, в соборе находится самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаичной технике. Общая площадь мозаики верхнего и нижнего храмов — около 4 тыс. кв. м.

Главный храм Вооруженных сил России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Главный храм Вооруженных сил России в парке «Патриот» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Главный вход в храм Вооруженных сил России Дарья Антонова © ИА REGNUM Настоятель храма епископ Клинский Стефан Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мозаика в храме объединяет в себе христианские и советские символы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Главный храм Вооруженных сил России Дарья Антонова © ИА REGNUM Главный храм Вооруженных сил России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Главный храм Вооруженных сил России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Главный храм Вооруженных сил России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Казачьи кадеты Дарья Антонова © ИА REGNUM

Первоначально открытие планировалось к Дню Победы 9 мая, но из-за пандемии новой коронавирусной инфекции торжественную церемонию пришлось отложить на более поздний срок. Свои двери для всех желающих главный храм Вооруженных сил России откроет уже 25 июня.

Главный храм Вооруженных сил России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Главный храм Вооруженных сил России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Служба в храме Вооруженных сил России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Главный храм Вооруженных сил России Дарья Антонова © ИА REGNUM Служба в храме Вооруженных сил России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Главный храм Вооруженных сил России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Главный храм Вооруженных сил России Дарья Антонова © ИА REGNUM Главный храм Вооруженных сил России Дарья Антонова © ИА REGNUM