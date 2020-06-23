Москва, , 18:04 — REGNUM Высокую оценку способности российского здравоохранения реагировать на экстренные ситуации дал президент России Владимир Путин 23 июня в ходе своего обращения к согражданам.

Президент России отметил, что в борьбе с эпидемией системе здравоохранения принадлежит определяющая роль. Эпидемия показала, способность российского здравоохранения эффективно реагировать на экстренные ситуации и наращивать в короткие сроки свои возможности.

Во многом это стало следствием опыта и принципов организации медицинской помощи, заложенных в России целыми поколениями специалистов и во времена земской медицины и в советский период.

Также президент России отметил, что на эффективность повлияла и работа, которая системно проводилась в последние годы в сфере здравоохранения. В частности, президент упомянул оснащение больниц и поликлиник самым современным оборудованием, средствами диагностики, компьютерными томографами, которые стали особенно необходимы в период распространения коронавирусной инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия стала, как отметил президент страны Владимир Путин, одной из немногих стран, которая смогла наладить производство лекарства от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Россия одна из немногих смогла наладить выпуск лекарств от COVID-19

Читайте развитие сюжета: Путин предложил давать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет