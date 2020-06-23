Нарьян-Мар, , 17:58 — REGNUM В Ненецкий АО поступили средства индивидуальной защиты, антисептические и дезинфицирующие средства для проведения безопасного голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в окружной администрации.

Для проведения общероссийского голосования 18 июня в Нарьян-Мар поставлено порядка 53,5 тысяч одноразовых масок и 48,4 тысячи перчаток. На закупку средств защиты потратили 10,4 млн рублей, в том числе 4,5 млн — из федерального бюджета.

«Каждый участник голосования будет иметь возможность воспользоваться кожным антисептиком и индивидуальной шариковой ручкой. Членам избирательных комиссий сделают тест на коронавирус, выдадут защитные пластиковые экраны для лица. Территорию помещений, в которых будут организованы избирательные участки, разметят сигнальной лентой для соблюдения физической дистанции между участниками голосования», — рассказали в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в досрочном голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли участие почти триста жителей НАО.