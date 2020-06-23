Мурманск, , 17:45 — REGNUM В мурманском военном параде, посвященном 75-летию Великой Победы, примут участие норвежские военные во главе с командующим оперативным командованием Вооруженных сил Норвегии генерал-лейтенантом Руне Якобсеном, сообщает ТВ21.

Военные соседнего государства прибыли в Мурманскую область по приглашению командующего Северным флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева, а завтра будут наблюдать за прохождением пеших и механизированных парадных колонн с трибуны на проспекте Ленина в Мурманске.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Мурманской области определили правила проведения парада Победы в Мурманске и Североморске. Мероприятия не будут закрытыми, но доступ на «живое» участие в них будет ограничен.