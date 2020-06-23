Москва, 23 июня 2020, 17:41 — REGNUM Равняться на своих родителей призвал сельскую молодёжь и сельских школьников президент России Владимир Путин 23 июня в ходе обращения к согражданам.
Как отметил президент России, родители сельских школьников и сельской молодёжи теперь могут служить примером своим детям.
Президент уточнил, что благодаря жителям села, которые смогли сделать всё в непростых условиях угрозы эпидемии коронавируса для того, чтобы Россия была с урожаем.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Путин поблагодарил сограждан за ответственное отношение к борьбе с эпидемией.
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