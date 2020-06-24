Чебоксары, , 00:24 — REGNUM В Чувашии сегодня, 24 июня, отмечается главный государственный праздник — День Республики, со дня образования которой исполнилось 100 лет. И в этом году праздник совпал с другим знаменательным событием — парадом Победы в Москве, который был перенесён из эпидемиологической ситуации. Региональные власти считают эту синхронихзацию событий знаковой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Празднование Дня Республики на Красной площади в Чебоксарах. Фото из архива Cap.ru

Большинство праздничных акций пройдёт в онлайн-режиме, но при этом власти решили не отказываться от ряда мероприятий, которые состоятся на различных площадках. В Чебоксарах после масштабной реконструкции будет открыта Красная площадь, а в Красночетайском районе, который наравне со столицей стал одной из главных территорий празднования, откроется центральная площадь. Накануне в Чебоксарах был запущен в эксплуатацию региональный центр по хоккею и центр одарённых детей и молодёжи «Эткер».

Подробнее: В Чебоксарах открыли региональный центр по хоккею

Главным мероприятием станет высший экономический совет, на котором будет обсуждена комплексная программа развития республики.

«Это будет квинтэссенция всех документов, действующих по развитию Чувашии: стратегии развития до 2035 года, национальных проектов и государственных программ. На их основе мы готовим четкую программу действий по развитию республики для улучшения условий жизни населения», — отмечал ранее врио главы Чувашии Олег Николаев.

Что касается онлайн-мероприятий, то в День республики завершится песенный онлайн-марафон «Славься, Чувашия!», в котором приняли участие все районы и города региона. Творческие коллективы исполнили гимны своих населенных пунктов, представили самобытную символику и достижения. Итогом этого масштабного флешмоба станет совместное исполнение 24 июня гимна Чувашской Республики.

Также состоятся онлайн-концерты ряда государственных учреждений культуры, будет представлено «10 фильмов к столетию Чувашской автономии», откроется выставка «Романтика революции» из фондов всероссийского музея декоративного, прикладного и народного искусства. Кроме того, будут представлены народная одежда из фондов Чувашского национального музея, современные костюмы модельера Игоря Дадиани, выполненные в национальных традициях, а также коллекция современных серебряных ювелирных украшений ювелира Владислава Николаева, выполненных по мотивам суваро-булгарских традиций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2020 года Чувашия отмечает своё 100-летие. Инициатива о праздновании юбилейной даты поддержана президентом Владимиром Путиным, который подписал соответствующий указ 28 июля 2012 года.

Напомним, что День Республики как официальный праздник впервые был учрежден в 1995 году в ознаменование 75-летия со дня образования Чувашской автономной области. 4 мая 2000 года был подписан закон, в соответствии с которым 24 июня объявлен государственным праздником — Днем Республики.

Читайте ранее в этом сюжете: В день 100-летия в Чувашии откроют две площади и обсудят стратегию развития