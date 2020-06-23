Москва, , 17:36 — REGNUM В Москве на три дня закроют четыре станции метро Москвы, сообщили в ГУП «Московский метрополитен».

Временно не будут работать станции «Прокшино», «Филатов луг», «Ольховая» и «Коммунарка». Их закроют с 4 июля до утра 7 июля. В метрополитене пояснили, что в эти дни будут проводить работы по вводу оборотного тупика, расположенного за станцией «Саларьево».

С 4 по 6 июля обслуживать пассажиров закрытого участка ветки будет компенсационный маршрут наземного транспорта.