Тюмень, , 17:35 — REGNUM В Тюменской области 6,2 тысячи общественных наблюдателей будут работать на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщил председатель Общественной палаты региона Геннадий Чеботарев на пресс-конференции 23 июня.

Большинство наблюдателей — это представители парламентских партий. Они будут присутствовать при голосовании, подсчёте голосов, работать с документацией, вести фото‑ и видеосъемку.

Геннадий Чеботарёв отметил, что наблюдатели будут участвовать и при надомном голосовании. Каждый из них будет обеспечен средствами индивидуальной защиты.