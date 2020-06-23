Москва, , 17:34 — REGNUM Предпринятые в России действия в борьбе с коронавирусом заставляют эпидемию отступить, но опасность прежнему есть и она угрожает тысячам людей, заявил 23 июня президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам страны.

«В целом, мы заставляем эпидемию отступить, добиваемся перелома, но вирус по-прежнему опасен. Тысячи людей каждый день все еще сталкиваются с болезнью», — сказал Владимир Путин.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин прокомментировал сложную эпидемиологическую обстановку в регионах