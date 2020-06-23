Нижний Новгород, , 17:34 — REGNUM По состоянию на 22 июня для участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ в электронном формате зарегистрировались 140 458 жителей Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Голосовать по месту нахождения планируют 52 243 человека. Из них 1098 заявлений подано через МФЦ (многофункциональные центры предоставления государственных услуг), 4065 заявлений — через территориальные избирательные комиссии, 29 016 заявлений — через участковые избирательные комиссии. 17 524 нижегородца обратились с заявлением через портал государственных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нижегородский губернатор Глеб Никитин говорил, что рассчитывал на участие в электронном голосовании около 5% от общего числа зарегистрированных в регионе избирателей — от 2,571 млн жителей области. Глава региона отметил, что именно 1 июля, которое объявлено нерабочим днем, на избирательных участках не должно быть массового скопления людей с учетом работы программы «Мобильный избиратель», голосования на дому и дистанционным способом, а также проведения голосования в течение нескольких дней.

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