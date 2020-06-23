Фриско, США, , 17:32 — REGNUM В игре Borderlands 3 появятся платные маски, призванные помочь в сборе средств для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщалось 22 июня на официальной странице компании Gearbox в Twitter.

https://twitter.com/GearboxOfficial/status/1275092417163792384

Маски будет стоить по пять долларов США (344 рубля), а все вырученные с их продажи средства будут перечислены организации Direct Relief. Геймеры смогут выбрать подходящий аксессуар из нескольких доступных расцветок.

Напомним, Borderlands 3 — это кооперативный шутер с элементами ролевой игры. Его релиз состоялся 13 сентября 2019 года.

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