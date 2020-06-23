Валуйки, Белгородская область, , 17:34 — REGNUM Бюст Иосифу Сталину установили активисты в Валуйках Белгородской области. На следующий день администрация города демонтировала бюст, мотивировав это тем, что памятник не согласован с чиновниками, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Инициатором установки бюста стал местный житель. На своей странице в социальной сети он рассказал, что активисты планировали установить бюст Иосифу Сталину ко Дню памяти и скорби, поскольку «под его руководством был побеждён фашизм и освобождена вся Европа от коричневой чумы». В день установки памятника, 20 июня, к нему сразу стали приносить цветы жители города. 21 июня активист уже писал объяснительную участковому уполномоченному, а бюст был демонтирован «при личном участии заместителя главы администрации Валуек Сергея Слесаренко».

«Администрация Валуйского городского округа не возражает против установки памятника искусства и культуры местных скульпторов на территории округа. Однако прошу Вас соблюдать законодательство. Необходимо работы по разрешению и установке согласовывать с управлением архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры и управлением муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Валуйского городского округа», — оставил сообщение на странице активиста глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов.

Сам активист подтвердил, что памятник не был согласован, общественники хотели установить его к важной дате, а потом заняться оформлением бумаг.