Москва, , 17:29 — REGNUM В ряде российских регионов ситуация с коронавирусом остаётся непростой, но механизм оперативного реагирования уже налажен, ни один из этих регионов не будет оставлен без помощи, заявил 23 июня президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам страны.

«Да, в ряде субъектов федерации, в том числе в Туве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, обстановка остается сложной. Но хочу подчеркнуть, у нас уже отработан механизм оперативного реагирования», — сказал Владимир Путин во время обращения к гражданам.

«Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придет на помощь. Если потребуется, все соберем в кулак — ресурсы наших ведущих медицинских центров, Вооруженных сил, МЧС, волонтеров — так, как это было в Дагестане, Забайкальском крае, других регионах», — добавил российский президент.

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