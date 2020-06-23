Челябинск, , 17:27 — REGNUM В Челябинске завели уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц при распоряжении ими имуществом. Об этом сообщает областное управление СКР.

Материалы для возбуждения дела поступили из прокуратуры. По данным следствия, в 2017—2018 годах должностные лица из числа работников мэрии Челябинска, а также их структурных обособленных подразделений, не должны образом выполнили свои обязанности по расторжению договора купли-продажи имущества, который был заключён между уже обанкротившимся МУП «Челябинский автобусный транспорт» и его преемником на муниципальных маршрутах — ООО «Общественный городской транспорт».

В итоге ООО получило из бюджета Челябинска деньги за имущество, которое оказалось в непригодном для эксплуатации виде. Размер ущерба бюджету превысил 1,5 млн рублей. Сейчас идёт следствие. Устанавливается перечень виновных лиц.