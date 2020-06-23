Тула, , 17:23 — REGNUM Последствия сильных ливней, обрушившихся на Тулу в ночь на 23 июня, ликвидируют городские службы, сообщили в пресс-службе администрации города. Подтопленными оказались приусадебные участки и на городских улицах.

Так, поступили сообщения о подтоплении трех приусадебных участков по ул. Верхняя Краснослободская. На месте подтопления работают спасатели, производят откачку воды.

«Вследствие сверхнормативных осадков, наблюдаются локальные подтопления отдельных участков улиц города. В этих местах работают специалисты дорожных служб города, а также спасатели городского центра гражданской защиты», — сообщили в мэрии.

Так, подтопления уже устранены на проспекте Ленина, улице Толстого, на пересечении улиц Новомосковская и Кауля, Кауля и Оборонная, Курковая и Луначарского, улицах Коминтерна и Металлургов, устранен образовавшийся засор на улице Степанова. Продолжаются работы на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Лейтейзена, на автомобильном кольце улицы Мосина.

Подтопления из-за ливней произошли и в Венёвском районе. По информации ГУ МЧС по региону, подтоплено три приусадебных участка в райцентре.