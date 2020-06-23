Рига, , 17:17 — REGNUM В связи с открытием Лондоном сухопутных границ, возобновлено транспортное сообщение между Латвией и Великобританией. Об этом пишет во вторник, 23 июня, портал Lsm.lv.

По данным журналистов, для всех прибывающих в Великобританию требуется заполнить в интернете анкету, в которой указать адрес пребывания и пройти 14-дневный карантин.

Отмечается, что если во время проверки указанного адреса прибывшего в страну гражданина Латвии не обнаружат на месте, штраф за нарушение карантина составит 100 евро.

По данным МИД Латвии, в Великобритании в настоящее время всего проживают 117 000 граждан Латвии, это самая большая латвийская община за рубежом.

Авиасообщение с Великобританией пока не восстановлено из-за эпидемиологических причин. Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в Соединённом королевстве превышает показатель 15 человек на 100 000 населения.