Редвуд-Сити, США, , 17:15 — REGNUM После успеха Star Wars Jedi: Fallen Order компания Electronic Arts планирует делать больше игр по «Звёздным войнам». Об этом 23 июня сообщает «Игромания».

Уже сейчас ведётся разработка сиквела Fallen Order. Однако следующей игрой по «Звёздным войнам» станет Star Wars: Squadrons — аркадный симулятор космических сражений.

Напомним, Star Wars Jedi: Fallen Order — это экшен-игра, в которой геймерам предстоит взять на себя управление молодым джедаем. Релиз проекта состоялся в ноябре 2019 года.

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